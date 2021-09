Site do Detran congestiona e sai do ar por alta demanda pelo CNH Pai D´égua

No primeiro dia de inscrições ao público para o programa CNH Pai D Égua, o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran PA) acabou congestionando e ficando fora do ar por grande parte da manhã desta terça-feira (21). Com essa situação, muitos usuários do site reclamaram nas redes sociais. Com a suspensão do funcionamento desse espaço, o acesso a outros serviços também ficou comprometido. No entanto, como repassou o Detran, à tarde o atendimento a serviço no site foi restabelecido.

Em Nota, o Detran informou por volta das 16h30 de hoje (21) que "o número de acessos para fazer as inscrições da CNH Pai D’Égua está alto, o que causa uma instabilidade no site". "O órgão está trabalhando para estabilizar o sistema e, até o momento, foram 2.270 inscrições efetivadas".

O acesso ao site foi retomado no começo da tarde. A área de atendimento do público no CNH Pai D´Égua mostrou-se ainda com congestionamento, lentidão, mas em funcionamento. Com relação aos outros serviços, o atendimento foi normalizado no começo da tarde, sem prejuízo para as demandas de usuários no site, como repassou o Detran.

CNH

O programa social CNH Pai D´Égua visa formar, qualificar e habilitar jovens de baixa renda como condutores de veículos automotores, de forma gratuita, como repassou o Governo do Estado. As inscrições são feitas desde esta terça-feira (21) exclusivamente no site do Detran, na opção "CNH Pai D´Égua". O prazo para inscrição terminará no dia 30 deste mês, e a relação final dos selecionados será divulgada pelo site do órgão, em 4 de outubro.

Um total de cinco mil vagas é disponibilizado no programa para atender todo o Estado, divididas em três mil vagas para a "CNH Metropolitana" (que contempla Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará) e duas mil vagas para a "CNH Interior" (demais municípios).

As categorias disponibilizadas aos candidatos são: primeira CNH categoria A ou B; adição das categorias A ou B; e mudança para categoria D, sendo que a quantidade de inscrições, por modalidade, é de 50% para a obtenção da primeira CNH; 25% para adição das categorias A ou B; e 25% para mudança para de categoria B para D.