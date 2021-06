Símbolo de cultura e fé de Vigia, igreja Mãe de Deus precisa de reparos

A igreja Mãe de Deus, patrimônio cultural de Vigia, pede socorro. Por isso, foi lançada no último sábado (05), uma campanha em prol da restauração do templo. Durante missa, celebrada pelo bispo da Diocese, dom Carlos Verseletti, a campanha de arrecadação de fundos para a obra foi divulgada com apoio da Prefeitura de Vigia e da Secretária de Cultura da cidade. A obra visa fortalecer as origens históricas da igreja construída pelos jesuítas, os padres da Companhia de Jesus.

O prédio religioso é patrimônio histórico nacional e de extrema importância na história da ocupação da Amazônia, pelos portugueses, a partir do início do século XVII. A igreja é o fio condutor da fé dos vigienses à Nossa Senhora de Nazaré.

Com arquitetura única, o ambiente tomado pela fé pede socorro e precisa de grandes reparos. O templo tem uma sacristia rara, dedicada à Virgem Maria. Segundo relatório de inspeção feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em novembro do ano passado, a rede elétrica está precária e põe em risco o prédio. Além da necessidade de obras estruturais como o telhado, forro e pisos. Os reparos vão dos detalhes aos riscos de desabamento.

Para o bispo dom Carlos Verseletti, que presidiu a missa, esse apelo tem um sentido catequético. “A expressão de apelo para salvarmos um dos templos mais belos dos jesuítas, tem também um sentido catequético, pois se renovamos a Casa da Mãe de Deus, vamos reformar a nossa casa (o coração) onde reside a nossa fé em Deus” – prega o bispo.

O projeto de reforma está sendo elaborado por um escritório de Belém, especializado em restauro de prédios antigos e monumentos históricos. O arquiteto Aurélio Meira é quem está responsável pela obra.

"Gambiarras" nas instalações são perigo à estrutura (Nélio Palheta / Acervo Pessoal)

Igreja é um dos mais belos templos inacianos nas Américas, diz arquiteto

Em visita a Vigia, Aurélio destacou que “não é uma igreja qualquer que vamos restaurar. É uma igreja com arquitetura única, a cidade tem um dos mais belos templos que os inacianos construíram em toda a América. Não só por causa da fragilidade de várias estruturas, mas por ser um bem histórico e cultural que precisa ser preservado, a ‘Mãe de Deus’ merece essa obra, para que a sua arquitetura monumental seja ainda mais destacada no espectro urbano, que merece ser repaginado”.

No projeto, está sendo planejado uma nova praça para o largo da matriz, que incorporará dois quarteirões da Travessa Solimão, ao lado esquerdo do templo, onde se destacará um grande mural com arte religiosa, integrado a uma área de contemplação.

Sob supervisão da Diocese, os estudos estão sendo submetidos ao IPHAN, que já autorizou inclusive, a intervenção no telhado como mais urgente. O projeto também conta com o apoio da prefeitura e da secretaria de cultura. O prefeito da cidade, Job Xavier Palheta Júnior, garante a efetividade da prefeitura nas obras. “Esse é um compromisso que fará parte da nossa política de cultura, temos consciência da importância de Vigia valorizar seu patrimônio histórico. Vamos contribuir para que a nossa igreja seja mais bem apreciada, inclusive, como atrativo turístico religioso, sendo sede da tradição do Círio”, afirma.

Igreja Mãe de Deus tem arquitetura única e é considerado um dos mais belos templos inacianos das Américas (Nélio Palheta / Acervo pessoal)

Reforma da igreja começa resgate do patrimônio histórico de Vigia

O secretário de Cultura do município, Nélio Palheta, explica que a reforma da igreja é uma forma de resgatar as origens históricas e culturais da cidade de Vigia que muita gente não conhece. “Muitas pessoas ainda não tem a dimensão da riqueza que a cidade de Vigia tem pra história, o pertencimento à cultura nacional. Nossa igreja foi um marco histórico na vinda dos jesuítas para a cidade”, destaca.

O secretário reafirma ainda, a importância de se destacar o papel de Vigia na herança cultura do país. “Vamos lançar uma campanha nas redes sociais da prefeitura, para valorizar o patrimônio histórico do município, difundir informações históricas e culturais, além de destacar a presença dos jesuítas, no século XVIII, em Vigia, e a herança cultural que eles deixaram.” – diz o secretário Nélio Palheta.

Para quem quiser ajudar na campanha, as contribuições poderão ser feitas na conta de poupança aberta pela Paróquia no Banpará de Vigia (agência: 39/00, Conta: 613.777-6).