Show de Bruno Mafra é cancelado em Belém após condenação por estupro de vulnerável

Um show que teria o cantor Bruno Mafra como atração, previsto para o dia 17 de abril em Belém, foi cancelado após a repercussão da condenação do artista pela Justiça do Pará. A apresentação havia sido divulgada pelo próprio cantor nas redes sociais dias antes da decisão judicial.

Na publicação, Bruno Mafra aparece cantando um trecho da música “Eu e ela” e convida o público para o evento na capital paraense. Após a repercussão do caso, a programação foi modificada.

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A casa responsável pelo evento, o Stadium Boliche Sport Bar, confirmou à reportagem que optou por cancelar a apresentação após a divulgação dos fatos. O espaço destacou que “não compactua com a situação”.

Segundo o estabelecimento, o evento previsto para o dia 17 de abril foi reformulado e seguirá com outra proposta, sem a participação do cantor. Além disso, todos os valores pagos por ingressos foram devolvidos aos clientes que haviam adquirido entradas para o evento.

Casa de shows cancela evento com Bruno Mafra em Belém. (Reprodução/Instagram)

Entenda o caso

A decisão da Justiça do Pará foi mantida pela 1ª Turma de Direito Penal, que rejeitou recursos da defesa. O artista foi condenado a 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão em regime inicial fechado por estupro de vulnerável. O cantor nega os crimes.

De acordo com o processo, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, em Belém, quando as duas vítimas tinham 5 e 9 anos de idade. As denúncias foram feitas em 2019, quando elas já eram adultas. Segundo o Ministério Público, os abusos aconteceram de forma recorrente, em diferentes locais, como a residência da família e um veículo.