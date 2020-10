Sete mortes e 94 casos de covid-19 foram registrados no Pará nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou no início da noite desta sexta-feira (23) boletim sobra a incidência da Covid-19 no Pará. "Agora são 246.605 casos e 6.717 óbitos no Pará", informa a Secretaria.

"Confirmamos mais 94 novos casos e 07 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.233 casos e 06 óbitos ocorridos em dias anteriores".

Mais informações com o detalhamento sobre casos e óbitos provocados pelo novo coronavírus no Estado podem ser obtidas em covid-19.pa.gov.br .