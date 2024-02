Sete bairros ficam sem abastecimento de água nesta sexta-feira (23), em Belém

Sete bairros ficam sem abastecimento de água na manhã desta sexta-feira (23), segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Entre os bairros com abastecimento de água interrompido estão: Canudos, Terra Firme e Marco, bem como, Ponta Grossa, Agulha, Cruzeiro e Campina, no Distrito de Icoaraci.

Segundo a Cosanpa, o corte no abastecimento se deu por causa de problemas elétricos. A respeito da interrupção em Icoaraci, a interrupção foi necessária para que fosse feita uma manutenção corretiva da rede.

A Companhia ainda destaca que nos dois casos, já há equipes técnicas trabalhando para que, após finalizado os serviços de reparo, o abastecimento retorne normalmente.