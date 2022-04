Sete bairros de Santarém ficam sem água nesta terça-feira (19)

Sete bairros do município de Santarém, no oeste paraense, estão com o abastecimento de água interrompido. O serviço foi suspenso desde às 6 horas da manhã desta terça-feira (19) e deve ser normalizado até as 16 horas de hoje. O comunicado foi feito pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) por meio das redes sociais nesta segunda-feira (18). A interrupção no serviço vai atingir os bairros Aeroporto Velho, Jardim Santarém, Santíssimo, Interventoria, Diamantino, Aparecida e Cohab.

A suspensão no fornecimento é necessária, segundo a companhia, para realização de uma manutenção emergencial no sistema que atende os referidos bairros.

Ainda de acordo com a Cosanpa, a normalização do serviço será de maneira gradativa até o final desta terça-feira (19).