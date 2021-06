Sespa informa o registro de 67 novos infectados por covid-19

A Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) não registrou novo casos de covid-19, conforme o boletim divulgado às 20h, deste domingo (20), no entanto, 10 óbitos foram cadastrados hoje. Agora, os números da pandemia somam 542.075 casos e 15.208 óbitos no Pará.

Nos dias anteriores a esses sete dias informados, foram subnotificados pelas prefeituras paraenses, 67 casos e 9 óbitos.

O detalhamento de casos e mortes pela infecção do novo coronavírus no Pará, por gênero, idade e cidade podem ser obtidos no site www.https://www.covid-19.pa.gov.br/#/.

Conforme nota da Sespa divulgada pelo twitter, o Pará tem 96 casos suspeitos, 91.731 suspeitas descartadas e um total de 505.847 pacientes curados.

A Sespa também divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 708 ofertados, 375 disponíveis (ocupação de 47,03%); clínicos pediátricos - de57 ofertados, 4 disponíveis (ocupação de 20%); UTI Adulto - de 508 ofertados, 170 disponíveis (ocupação de 66,54%); UTI Pediátrica - de 9 ofertados, 6 disponíveis (ocupação de 33,33%); UTI Neonatal - de 2 ofertados, 2 disponível (ocupação de 0%).

