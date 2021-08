Sespa promove Saúde Itinerante no Marajó

Um total de 14 municípios do Arquipélago do Marajó receberão, a partir desta segunda-feira (16), ações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) mediante a mobilização de 100 profissionais em serviços à comunidade. Este será o começo de uma série de ações de saúde, como parte do projeto “Saúde por Todo o Pará”, nos municípios marajoaras, com vistas a um diagnóstico situacional materno infantil e promoção de ações de saúde itinerante.

A Sespa informa que a iniciativa envolve dois projetos prioritários de Governo: Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Ação de Saúde Por Todo Pará. Tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho.

Urgência

“Considerando o projeto prioritário de Governo ‘Pacto pela Redução da Mortalidade Materna’ no Estado do Pará, assinado pelo governador do Estado em setembro de 2019, o aumento no número de óbitos maternos na região do Marajó e que a pandemia do covid-19 gerou impactos negativos no perfil epidemiológico dos municípios que compõem a região, faz-se necessário uma visita técnica em caráter de urgência com o objetivo realizar diagnóstico situacional para o fortalecimento da atenção à rede materno e infantil da região”, explica o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

A ação está sendo planejada para que duas equipes de 50 profissionais cada, atuem de forma paralela em municípios diferentes. Eles farão um levantamento do que cada município necessita para melhorar o atendimento às mulheres, por meio de visita técnica dos profissionais nas sala de cirurgias e maternidades locais e ainda promovendo ações de Saúde Itinerante.

Nesse caso, levando atendimento médico, emissão de carteira de pessoa com deficiência, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C em mulheres e grávidas), testes da orelhinha, testes do olhinho, seleção de paciente para órtese e prótese, seleção de paciente com a necessidade de cadeiras de rodas, inclusive as cadeira sob medida. Além de palestras educativas sobre saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, nutrição, orientação sobre o aleitamento materno e alimentação de bebês e crianças e distribuição de kits de higiene bucal.

Será mobilizado o quadro técnico do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR). Segundo o secretário da Sespa, o projeto vai dar uma atenção especial para as crianças. “Será realizado o processo de avaliação de malformações e se observada a necessidade, a criança será encaminhada à avaliação da cirurgia ortopédica do CIIR. E se observados problemas auditivos, a criança também será encaminhada ao serviço de referência de deficiência auditiva do CIIR”, pontua.

O projeto começa em 16 de agosto e deve seguir até 2 de setembro, visitando Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, de balsa, barco e carro dependendo da localidade.