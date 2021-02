Sespa notifica mais de 2 mil passageiros em barreira sanitária no Aeroporto de Belém

Para impedir a proliferação da nova variante do novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2) em território paraense, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realiza operação de barreira sanitária no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém, capital paraense. A barreira sanitária também é realizada em portos e no Aeroporto de Santarém, no Oeste do Pará, com a coordenação da Vigilância Sanitária Municipal.

A operação iniciou no último dia 5 de fevereiro e a Sespa, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Estadual) já notificou 2.403 passageiros oriundos de Manaus, capital do estado do Amazonas, e da região Oeste do Pará. A ação deve prosseguir até 6 de março.

Do total de 2.403 passageiros notificados, dois apresentavam sintomas de covid-19 e 36 tiveram contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, que chegou oficialmente no Pará dia 18 de março de 2020 e ocasiona a doença covid-19.

Segundo a diretora da Visa Estadual, Milvea Carneiro, o trabalho da Sespa é ininterrupto durante os horários de desembarque de passageiros. São 58 profissionais da Vigilância Sanitária que se revezam para fazer a barreira sanitária.

Todos os passageiros oriundos do Amazonas e da região do Baixo Amazonas estão sendo entrevistados pelas equipes da Sespa, para esclarecer se tiveram contato prévio com pessoas suspeitas e/ou doentes de covid-19.

Além disso, se apresentaram sintomas nos últimos sete dias como tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio menor que 95, temperatura acima de 37,5ºC, dor abdominal, diarreia, enjoo e vômito.

Orientação aos viajantes

Ainda na operação os passageiros são orientados a usar máscaras no deslocamento até o endereço informado no inquérito. Caso tenha sintomas ou piora do estado geral, o passageiro deve procurar assistência em unidade de saúde.

Se o viajante apresentar sintomas ainda no aeroporto, deve ser encaminhado diretamente à unidade de assistência à saúde. Os técnicos da Sespa monitoram as condições de saúde dos passageiros que desembarcam em Belém.

Sespa recomenda que a população evite viajar para o Oeste do Pará

A Sespa, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), emitiu no último dia 5 nota técnica com recomendações para ações de prevenção em portos e aeroportos do Pará, indicadas a passageiros oriundos de Manaus e da região Oeste do Estado.

Ainda segundo a Sespa, a medida foi necessária após a confirmação de dois casos da variante do novo coronavírus, identificados pelo Instituto Evandro Chagas no município de Santarém, no último dia 29 de janeiro. A variante, que circula no Amazonas, foi apontada como uma das razões para o colapso no sistema de saúde do estado vizinho. O objetivo dessas medidas sanitárias, afirma a Secretaria, “é garantir a preservação de vidas, impedindo o avanço da covid-19 em território paraense”.

De acordo com a nota técnica, a recomendação é que a população evite viajar para o Oeste do Pará, cujos 15 municípios estão em lockdown. “Mas se precisar viajar, antes da viagem, é aconselhável que passageiros e tripulantes observem possíveis sinais e sintomas da covid-19”, orienta a Sespa.

Caso apresentem sintomas leves, devem cumprir isolamento domiciliar por 14 dias, não devendo viajar. Se o quadro evoluir para febre, tosse ou falta de ar, devem procurar a unidade de saúde mais próxima.

Serviço

O questionário destinado ao passageiro já pode ser preenchido no decorrer da viagem, antes do desembarque em Belém, e já está disponível.

Acesse também a Nota Técnica emitida pela Sespa.