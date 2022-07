Sespa implanta serviço de teleconsultas em 47 municípios; saiba onde e como acessar

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) prossegue com a implantação de mais pontos de acesso às consultas especializadas; atualmente, 47 locais já são beneficiados, registrando 11.419 atendimentos desde que o projeto foi retomado pela Secretaria, em julho de 2021. Nesta terça-feira (19), o serviço foi implantado em Curralinho e em Vitória do Xingu.

A iniciativa faz parte do Programa “Assistência Médica Especializada na Região Norte do Brasil por meio da Telemedicina”, fruto de uma parceria do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi) com o Hospital Israelita Albert Einstein, em que são ofertadas teleconsultas em sete especialidades médicas: endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia.

Como funciona a teleconsulta?

Na prática, o paciente passa por uma consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS), onde é identificada a necessidade de um especialista. Então, o agendamento poderá ser solicitado por meio do sistema do Hospital Albert Einstein. Na data e horário agendados, o paciente retorna à UBS para consulta com o médico generalista presencial e o especialista em teleconsulta. É utilizada uma plataforma tecnológica que permite agendamento, acesso à videoconferência entre os médicos e o registro de informações em prontuário eletrônico.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar do acesso às consultas especializadas no Pará, visando diminuir a demanda reprimida nas regiões de saúde, aperfeiçoar a qualidade da assistência e a satisfação do usuário, reduzir o número de transferências desnecessárias de pacientes e, consequentemente, aprimorar a alocação de recursos para melhorar a saúde geral da população.

“Com isso, tem-se a redução da fila de espera por consultas com especialistas na Central de Regulação do Estado”, explica a diretora técnica da Sespa, Carla Figueiredo, ao reiterar a importância do compromisso contínuo das prefeituras e dos secretários municipais de Saúde para a manutenção da infraestrutura do serviço e para a gestão de metas e resultados.

Quais municípios oferecem atendimento pelo programa de teleconsulta?

Belém (com dois pontos), Bujaru, Igarapé-Miri, Mocajuba, Cametá, Oeiras do Pará, Limoeiro do Ajuru, Portel, Rurópolis, Bom Jesus do Tocantins, Acará, Irituia, Ipixuna do Pará, Ourém, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, São Domingos do Capim, Aurora do Pará, Concórdia do Pará, Porto de Moz, Augusto Corrêa, Viseu, Novo Repartimento, Anapu, Moju, Placas, Santa Luzia do Pará, Maracanã, Pau D’Arco, Baião, Curuçá, Nova Ipixuna, Almeirim (com dois pontos, sendo um no distrito Monte Dourado), Nova Timboteua, Igarapé-Açu, Jacundá, Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras, Bannach, Floresta do Araguaia, Itupiranga, Alenquer, Curralinho e Vitória do Xingu.

Com previsão inicial de implantação em 56 municípios, os próximos pontos terão o serviço implantado de forma gradativa, seguindo o planejamento da Sespa, que havia suspendido a execução do programa em função da pandemia de covid-19.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, disse que o atendimento remoto já é uma realidade crescente no estado. “A telemedicina vem aperfeiçoando a prática médica no sentido de vencer as distâncias tanto geográficas quanto sociais para difundir o acesso à saúde. A tendência é que mais municípios façam adesão ao projeto e que possam aproveitar a gama de atendimentos e a nossa disponibilidade em ajudar nas orientações oportunas e necessárias”, concluiu.