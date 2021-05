Sespa emitiu alerta para atenção a casos da variante indiana do coronavírus no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou no início da tarde desta sexta-feira (21) que o Pará emitiu nota de alerta para que os serviços de saúde do Estado estejam atentos para identificação de casos da cepa indiana do coronavírus. A decisão se deu após a identificação de casos no vizinho estado do Maranhão.

"O Pará não tem registro de casos confirmados ou suspeitos da nova cepa indiana, no entanto emitiu nota de alerta para que os serviços de saúde do Estado estejam atentos para identificação de casos no território paraense", disse a Sespa em seu comunicado, às 12h52.

A Sespa diz ainda que, em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (21) com representantes do Centro de Operações Emergenciais (COE-Covid-19/PA), técnicos da vigilância sanitária do Estado, técnicos da Anvisa e representantes dos centros regionais de saúde da área de fronteira, fez recomendações para que haja intensificação da vigilância em portos, rodoviárias e aeroportos.

A Sespa solicitou ainda à Anvisa que "notifique de forma imediata a ocorrência de casos suspeitos identificados durante as fiscalizações para a investigação e adoção das medidas de isolamento".

Segundo confirmou ainda a secretaria estadual de saúde, as áreas de fronteira do Pará devem aumentar a vigilância para identificação de casos e realizar coleta de material para exame de RT-PCR para que os positivos possam ser sequenciados, visando a identificação da variante.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o detalhamento das medidas de atenção e controle de entrada da cepa indiana do coronavírus no Pará. Acompanhe.