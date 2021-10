Sespa divulga recomendações sanitárias para feriado do Dia de Finados

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) disponibilizou nesta sexta-feira (29) a nota técnica com recomendações sanitárias para o feriado prolongado do dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro. São orientações para responsáveis pelos cemitérios, visitantes, ambulantes e Vigilâncias Sanitárias. Também há um alerta o cuidado redobrado no manuseio de itens como velas próximo ao álcool 70%

Aos responsáveis pelos cemitérios a recomendação é que ampliem os horários de funcionamento dos espaços e determinem o horário entre 06h e 09h para a visita de pessoas do grupo de risco da covid-19. Além disso, não é recomendado exceder 75% de ocupação da capacidade e disponibilizar aos visitantes álcool 70% e organizar filas e atendimento prioritário e normal nas entradas com a fiscalização do distanciamento de 1,5m.

Dentre algumas recomendações para os ambulantes: manter a distância, de pelo menos 2,0m, entre uma banca e outra; manter disponível álcool 70% para uso próprio e para uso dos clientes; priorizar métodos eletrônicos de pagamento, mantendo higienização frequente das máquinas de pagamento, quantas vezes forem necessárias.

Cuidados necessários

O secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, reforçou que os cuidados são muito necessários. "A pandemia não acabou. Por isso, esse documento tem como finalidade orientar a população sobre quais os cuidados que precisam ser tomados para evitar a proliferação da doença. Sabemos que grande parte da população paraense já está vacinada com pelo menos a primeira dose, mas não podemos deixar de lado as medidas sanitárias contra a covid-19”, comentou

Segundo a diretora da Vigilância Sanitária da Sespa, Milvea Carneiro, a população também deve seguir fazendo a sua parte para evitar a proliferação da doença. “Pedimos que os visitantes evitem ao máximo as aglomerações e permaneçam no local somente o tempo necessário. É importante que usem máscara e higienizem as mãos sempre que possível. Todos esses cuidados são fundamentais para que a doença permaneça controlada”, afirmou.

Outra preocupação para esse período é o manuseio de velas próximo a recipientes com álcool em gel. “Em nota de orientação, solicitamos todo cuidado com o manuseio do álcool 70% no momento de acender as velas e com o seu uso próximo aos locais em que elas estejam acesas, pois o álcool é uma substância altamente inflamável capaz de causar acidentes severos apresentando alto risco de provocar incêndios e queimaduras”, afirmou a diretora.

Fiscalização

A fiscalização dos cemitérios é realizada pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais. Já a Vigilância Sanitária Estadual tem trabalhado monitorando e orientando os municípios. Uma das ações de orientação são as notas que norteiam o trabalho das equipes em campo.

As orientações do documento têm como diretrizes o Decreto Estadual nº 800, de 31/05/2020, Lei Estadual nº 9.051, de 13/05/2020, Lei Federal nº 14.019, de 02/07/2020 e outros dispositivos legais e em protocolos sanitários estabelecidos no Retomapará, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da Saúde.