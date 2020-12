Sespa divulga recomendações para festas de fim de ano

A Governo do Pará anunciou nesta segunda-feira (21) uma série de protocolos e recomendações para a população nas festas de fim de ano. Todas as orientações têm como base legislações estaduais e federais e outros dispositivos legais e protocolos sanitários estabelecidos pelo programa Retoma Pará, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Saúde. A primeira recomendação é evitar a realização de festas em ambientes fechados ou abertos pela gestão pública e privada em locais e espaços públicos, como as praças, parques, avenidas, orla, praias etc. A lista também conta com bares, restaurantes, lanchonetes, barracas, casas noturnas, boates, hotéis, clubes, condomínios considerando a possibilidade alta deles reunirem grandes públicos. A diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, Milvea Carneiro explica que as orientações valem para todas as confraternizações do período, incluindo encontros adiados para o mês de janeiro.



Ela diz que é bom as comemorações sejam evitadas, mas caso sejam realizadas, devem ser adotadas as medidas preventivas como distanciamento físico para evitar aglomerações, higienização das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, uso obrigatório e correto de máscaras, não compartilhamento de objetos e materiais de uso individual, limpeza e desinfecção de superfícies e ventilação ambiental. Outra dica é fugir de brincadeiras que exijam o contato direto com as pessoas como beijos, abraços e apertos de mãos. "Se essas comemorações ocorrerem, ao invés de trazerem algum conforto emocional, elas podem tornar ainda mais difícil o fim deste ano e o início de 2021", alertou Carneiro.



Aos estabelecimentos que vão realizar festas, a prefeitura informa que os organizadores devem fornecer insumos e produtos para frequente higienização das mãos dos trabalhadores e clientes, com disponibilidade de lavatórios com água e sabão líquido, papel toalha, lixeiras sem acionamento manual, álcool 70% em pontos estratégicos, além de seguir o distanciamento recomendado de 1,50 metro entre as pessoas e só permitir o acesso com uso de máscara obrigatória. Quanto às celebrações religiosas, cultos natalinos e demais comemorações, a orientação é a mesma. Quanto as velas usadas em celebrações de fim de ano, é bom ter cuidado com o manuseio do álcool 70% no momento de acendê-las e com o seu uso próximo delas, pois o álcool é uma substância altamente inflamável.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública reforça ainda que que os procedimentos de limpeza e desinfecção devem ser feitos com produtos devidamente aprovados pela Anvisa, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos antes do início das atividades. Procurados pela reportagem, a Prefeitura de Belém e administradora da Estação das Docas não responderam como irão se comportar no final de ano até o fechamento desta edição.