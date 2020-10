Sespa contesta denúncia de manipulação de dados da Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) se pronunciou nesta sexta-feira, 16, acerca de uma denúncia de manipulação de dados de casos de Covid-19 no Estado, feita por dois laboratórios particulares de Belém. Os profissionais sustentam que há um aumento expressivo de demanda de notificações, mas que estas não constam nos registros feitos pela Sespa nos boletins diários sobre a doença e acabam por serem divulgados como referentes a datas anteriores.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os dados computados no Sistema de Monitoramento da Covid-19 partem das informações repassadas pelos municípios, que notificam os novos casos, os óbitos decorrentes da doença e também os casos descartados".

Ocorre que os laboratórios privados utilizam o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e o E-SUS - sistema que é coordenado pelo Ministério da Saúde - para notificar a Sespa sobre os casos positivos. Mas, segundo os técnicos, ambos os sistemas operam com lentidão e apresentam frequentes problemas de acesso, o que os obriga a preencherem formulários para o envio das notificações por e-mail à Secretaria e abre uma margem de atraso muito grande.

Uma outra maneira de notificar a Sespa seria por meio de ficha, o que demandaria, segundo os laboratórios denunciantes, a disponibilização de um profissional somente para essa finalidade. Contudo, diante do volume diário de testes que são feitos para Covid-19 tanto pelo Laboratório Central quanto pelo Instituto Evandro Chagas, causa estranheza aos técnicos que esses casos não cheguem ao conhecimento da Sespa.

Ainda de acordo com a Secretaria, o GAL é onde são cadastradas as amostras enviadas ao Laboratorio Centram do Estado. Porém os laboratórios privados não demandam amostras para o Lacen, e não usam o GAL para notificar os casos positivos, mas o E-SUS.

E ressalta que as notificações dos laboratórios privados que não são cadastrados no E-SUS Notifica podem ser enviadas diretamente para as secretarias municipais de saúde.