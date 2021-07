Sespa contesta dados do Consórcio de Imprensa sobre covid-19 e diz que Pará tem menos óbitos

Na noite deste domingo (25), o Consórcio de Veículos de Imprensa, que levanta dados sobre a pandemia de covid-19, informou que o Pará era um dos estados do Brasil que estava em tendência de aumento de mortes pela doença. O número de óbitos teria aumentado em 43%, o que contrariava os posicionamentos do Governo do Estado. Porém, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) questiona as informações e forma de levantamento.

"A Sespa informa que o consórcio de veículos de imprensa utiliza uma metodologia de cálculo diferente da Sespa, pois leva em consideração a data da publicação do óbito, enquanto que a Sespa considera a data de ocorrência do óbito. Dessa forma, consideramos realizar uma análise mais assertiva da evolução do número de óbitos, a partir da data de ocorrência e não de digitação ou publicação do mesmo", argumentou o órgão.

Por fim, o órgão estadual ressalta que "...ainda, que de acordo com a média móvel no dia 12 de julho de 2021 foram registrados 249,14 casos confirmados de covid-19 e 7,9 óbitos confirmados. Já no dia 25 de julho de 2021 foram registrados 19,86 casos e 2,0 óbitos. Representando uma queda de 92,03% de casos e 74,55% de óbitos".