Sespa confirma novos números da vacinação no Pará

Até esta quarta-feira, 19, conforme os números do Vacinômetro, o Estado do Pará já recebeu 2.896.750 doses. Dessas, 2.468.315, foram distribuídas aos municípios, média de 85,21%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, seguindo critérios do Ministério da Saúde (MS), como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (1.583.600 doses), CoronaVac/Butantan (1.239.440 doses) e Pfizer (73.710).

Até hoje foram aplicadas 1.967.263 doses. Na primeira e segunda fase foram aplicadas 1.407.914. Na primeira fase foram aplicadas 1.304.646 doses, um total de 92,67% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 662.617 pacientes, com cobertura de 47,06%.

Acerca do desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, o público continua o mesmo: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos com mais de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas e força de segurança e salvamento.

Assim, na primeira dose, foram vacinados 156.281 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 91,03%. Já a segunda dose foi aplicada em 91.818, cobertura de 53,48%.

Os idosos com mais de 60 anos são 781.517. Destes, 687.372 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 87,95%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 352.934 pacientes, cobertura de 45,16%.

Os indígenas cadastrados são 23.841 indígenas. Os dados de vacinação, hoje, são de 14.125 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 59,25%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.220 pacientes, com um universo de 42,87%.

Estão cadastrados 129.770 quilombolas. Destes, 35.464 receberam a primeira dose, com cobertura de 27,33%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 3.650 pessoas, cobertura de apenas 2,81%.

As pessoas com comorbidades somam 264.680. Já receberam a primeira dose 96.618, cobertura de 142,18%. Quanto a segunda dose, a cobertura atingiu a casa de 1,00%, com apenas 2.654 doses aplicadas nos pacientes do grupo.

Na segunda-feira entrou mais um grupo prioritário, de segurança e salvamento, que soma 12.887 pessoas. Foram vacinados 18.323 pacientes, cobertura de 142,18%. A segunda dose alcançou 5.597 pacientes, cobertura de 43,43%.

MAIORES DESEMPENHOS

Reatualizando os números apresentados ontem, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará Esses números todos os dias apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Soure. Anapu, Altamira, Brasil Novo, Belém, Água Azul do Norte, Nova Timboteua, Igarapé-Miri, Concórdia do Pará, São Miguel do Guamá, Benevides, Marituba, Magalhães Barata, Capitão Poço, Medicilândia, Vitória do Xingu, Santa Bárbara do Pará, Cachoeira do Arari, Marapanim e Santa Maria do Pará.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Jacareacanga, São Geraldo do Araguaia, Breu Branco, Aveiro, Piçarra, Goianésia do Pará, Cumaru do Norte, Salvaterra, Eldorado dos Carajás, Belterra, São João do Araguaia, Novo Repartimento, Cametá, São Domingos do Capim, São Félix do Xingu, Chaves, Oriximiná, Santana do Araguaia, Portel e Senado José Porfirio.