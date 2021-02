Sespa confirma mais 52 mortes por covid-19 no Pará e número de vítimas chega a 8.643

No boletim epidemiológico deste domingo (28), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 52 mortes por covid-19 no Pará. Desses, dois registros foram nos últimos sete dias e os demais em períodos anteriores, mas subnotificados pelas prefeituras. Com isso, o número atualizado de pessoas que tiveram a vida ceifada pelo coronavírus SARS-CoV-2 no estado chegou a 8.643. A taxa de letalidade da doença está em 2,37%.

Ainda no boletim deste domingo, a Sespa registrou 112 casos positivos da doença nos últimos sete dias. Outros 656 casos chegaram ao sistema de monitoramento da Sespa de forma tardia, por atrasos das prefeituras dos 144 municípios ou demora nas análises clínicas das amostras suspeitas. Atualmente, o Pará soma 365.411 casos de covid-19 desde o início oficial da pandemia, em 18 de março do ano passado.

Há 751 casos que seguem em análise para confirmação do diagnóstico positivo para covid-19. Desde o começo dos testes clínicos, 61.129 casos foram descartados. Entre todos os casos, 342.801 pessoas conseguiram se recuperar. O número, porém, não pode ser visto como se a doença não fosse perigosa. Afinal, há muitos registros de sequelas variadas que podem durar semanas, meses e outras podem ser irreversíveis sem tratamento especializado.

Até por volta das 18h deste domingo, a disponibilidade de leitos estaduais, informada pela Sespa era: 465 leitos clínicos, sendo 167 disponíveis; 15 leitos do tipo clínico pediátrico, sendo 9 livres; 364 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, estando 59 livres (taxa de ocupação 83,79%); 3 leitos de UTI neonatal, estando 1 vago; e 19 de UTI pediátrica, havendo 11 liberados.

Atualização dos números da pandemia de covid-19 no Pará: 28 de fevereiro de 2021

Total de casos confirmados: 365.411

Total de óbitos: 8.643

Em análise: 751

Recuperados: 342.801

Descartados: 61.129

Novos casos nos últimos sete dias: 112

Novos óbitos nos últimos sete dias: 2

Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias: 656

Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias: 50

187.762 vacinas aplicadas (59,46% do total recebido)

139.135 primeiras doses

48.627 segundas doses

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h