Sespa confirma mais 31 vidas perdidas por covid-19 no Pará; 25 eram idosos

Neste domingo (24), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais 41 casos e 19 óbitos de covid-19 que ocorreram nos últimos sete dias no estado. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados nesta terça mais 727 casos e 12 óbitos ocorridos em dias anteriores aos últimos sete dias. Dentre esses 31 novos registros de vidas perdidas, 25 eram idosos e os outros eram adultos.



A atualização foi feita às 18h, por meio do boletim epidemiológico da covid-19, com detalhamento em www.covid-19.pa.gov.br. Agora, o Pará soma 319.545 casos de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia. Desse total, 298.902 pacientes conseguiram se recuperar, sendo que 966 foram registros de recuperações nas últimas 24 horas.



O boletim também apontou que 7.530 óbitos em decorrência da doença já foram registrados no estado desde março. E que a taxa de letalidade no estado é de 2,36%. Ainda segundo a Sespa, 1.652 casos suspeitos seguem em análise e 50.281 casos que eram suspeitos já foram descartados.

Leitos



Sobre os leitos estaduais exclusivos para covid-19, a taxa de ocupação é de 69,46% para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, com 91 leitos disponíveis do total de 298 desse tipo; e 47,64% para leitos clínicos, sendo 233 disponíveis do total de 445.

Confirmamos mais 41 novos casos e 19 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 727 casos e 12 óbitos ocorridos em dias anteriores. pic.twitter.com/bUEDehl8E6 — Sespa Pará (@SespaPara) January 24, 2021