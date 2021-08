Sespa confirma 21 novos casos e um óbito, neste sábado (28)

O portal de monitoramento e transparência da Covid-19 no estado do Pará, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), confirma mais 21 novos casos e 1 óbito, neste sábado (28) e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a secretaria confirma mais 74 casos e 0 óbitos ocorridos em dias anteriores. Agora são 583.297 casos e 16.444 óbitos no Pará.

O quadro atualizado mostra também que existem 342 casos em análise, 105.311 descartados e 546.308 recuperados. Com relação aos novos óbitos confirmados nos últimos sete dias, a Sespa informou que a maior parte está concentrada no município de Redenção, região sul do Pará.

O monitoramento faz a contagem também da ocupação dos leitos administrados pelo governo do estado. Neste sábado, a ocupação de leito Clínico Pediátrico é de 80%. A UTI Pediátrica a ocupação é de 33,33%.

O leito clínico adulto estava com 35,09% e o leito de UTI Adulto estava com 34,81%. E o leito de UTI neonatal está com 66,67% de ocupação. A atualização ocorreu às 18 horas deste sábado(28). O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível no seguinte endereço: covid-19.pa.gov.br.