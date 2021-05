Sespa confirma 1.632 novos casos e 14.080 mortos por covid-19

Boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) nesta terça-feira (18) traz a atualização dos casos de covid-19 no Pará. Foram registrados mais 310 novos casos hoje e e 22 óbitos ocorridos nos últimos sete dias em decorrência da doença. O órgão também confirmou mais 1.632 infecções e 42 óbitos registrados em dias anteriores, subnotificados pelas prefeituras.

Até as 18h desta terça-feira haviam sido confirmados 503.349 casos e 14.080 pessoas mortas por covid-19 no Pará desde o início da panademia. Já a taxa de letalidade está estabilizada em 2,80%, com 469.939 pacientes recuperados, 416 casos em análise e 85.187 casos descartados.

O números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid é o seguinte:

UTI Neonatal (três leitos disponíveis e todos desocupados)

Leitos clínicos (866 ofertados e 477 disponíveis)

Clínicos pediátricos (7 ofertados e 3 disponíveis)

UTI Adulto (605 ofertadas e 219 disponíveis)

UTI Pediátrica (12 ofertadas e 7 disponíveis)

Atualização de casos de covid-19 em 18/05/2021

. Total de casos confirmados: 503.349

. Total de óbitos: 14.080

. Em análise: 416

. Recuperados: 469.939

. Descartados: 85.187

. Novos casos nos últimos sete dias: 310

. Novos óbitos nos últimos sete dias: 22

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias: 1.632

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias: 42