Sesc do Pará promove Ensino Médio à distância, inscrições encerram na segunda (13); saiba mais

Com 55 vagas distribuídas para Castanhal (30) e Ananindeua (25), o Sesc encerra as inscrições no sistema EaD para jovens e adultos (EJA) na próxima segunda-feira (13). Os candidatos interessados devem possuir mais de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental e residir no Pará. O curso terá a duração de 3 semestres com carga horária de 1.200 horas, sendo que 80% das aulas serão em formato virtual e os outros 20% em formato presencial.

Oferecendo a jovens e adultos a formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional em Produção Cultural, a inscrição para o curso deve ser feita pelo site do Sesc e o candidato será convocado através de seu email para realizar a entrega dos seus documentos na unidade escolhida por ele. Os documentos obrigatórios são: RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar de conclusão do ensino fundamental, formulários anexados no edital e uma foto 3x4 recente. Após entregue, a documentação será analisada e posteriormente aprovada ou não.

As aulas do curso terão início no dia 10 de março. A parte presencial do curso será realizada no polo previamente escolhido pelo aluno no momento da matrícula, oferecendo maior comodidade e praticidade. Em Castanhal, as atividades presenciais serão realizadas no Polo Castanhal, localizado na Alameda Ryota Oyama, no bairro do Cristo Redentor, um espaço preparado para atender às necessidades dos estudantes. Já em Ananindeua, as aulas ocorrerão no Polo Centro Educacional Sesc, situado na Avenida Governador Hélio Gueiros, no bairro Quarenta Horas.

Certificado

De acordo com a direção do programa, ao final dos 18 meses de formação, os participantes terão concluído o curso de nível médio, recebendo, assim, um certificado de conclusão do Ensino Médio. Além disso, esse certificado também inclui uma qualificação profissional em Produção Cultural, proporcionando aos alunos não apenas a base educacional necessária, mas também uma especialização voltada ao mercado de trabalho, ampliando suas oportunidades e perspectivas futuras.

Formação

Ofertado em 15 estados das regiões norte, nordeste, sul e sudeste, o Sesc EaD foi lançado em 2022 e já formou 2.553 alunos por todo o país. Atualmente, são cerca de 3,5 alunos matriculados no projeto desenvolvido em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso. Para construir os conteúdos ofertados durante o período de 1 ano e meio, foram realizados experimentos baseados em simulações de práticas, dramatizações e mecanismos de jogos, além de outras estratégias que possibilitam uma interação maior entre os alunos e os professores. Dessa forma, fazendo com que o sistema de ensino EaD não colabore para o crescimento da evasão escolar, mesmo a digital.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)