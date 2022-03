Servidores públicos federais do Pará aderem paralisação nacional nesta quarta-feira

Servidores públicos federais do Pará iniciaram um ato na manhã desta quarta-feira (16), na praça Floriano Peixoto, em São Brás, que faz parte da mobilização nacional pelo reajuste salarial de 19,99%. Associações dos docentes da UFPA, Ufra e IFPA, mais representantes de sindicatos federais e coletivos estudantis participaram da manifestação, que começou por volta das 8h, com concentração em frente ao Mercado de São Brás, e deve se estender até o final do dia.