Semestre presencial é monitorado para prevenção á covid-19

O primeiro dia de aulas presenciais na rede estadual pública funcionou como uma referência para os estudantes no atual contexto da pandemia da covid-19. Tanto em escolas públicas como nas particulares, os alunos mostraram-se motivados com a volta às aulas nas escolas, após quase um ano e meio longe dos espaços educativos. Na rede pública estadual pública, grande parte das escolas retomou ontem (2) o ensino presencial (de forma híbrida e escalonada).Já nas escolas municipais públicas em Belém, os alunos se mantiveram em ensino remoto, de acordo com programação da Prefeitura de Belém. Nas escolas particulares, as atividades ocorrem em sistema híbrido desde o primeiro semestre.

Na rede de escolas públicas da Prefeitura de Belém, cujas aulas presenciais começarão em 1º de setembro, a primeira segunda-feira de agosto contou com aulas no formato remoto. Como repassa a Secretaria Municipal de Educação (Semec), nesta primeira semana as escolas irão realizar o acolhimento dos estudantes e responsáveis para orientações sobre as atividades pedagógicas que serão distribuídas pelas unidades educativas.

Além de divulgar a campanha conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de atualização do cartão de vacina das crianças e adolescentes. Na rede municipal pública de ensino de Belém estudam mais de 72 mil estudantes da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens, adultos e idosos em 203 escolas.

A Semec reitera que em agosto ações serão realizadas junto às famílias, entre elas a chamada Busca Ativa Escolar, para acompanhar a situação de cada aluno que porventura não esteja acompanhando as atividades da escola.

Sobre o ensino presencial, a Educação Infantil retornará em 1° de setembro, dividida por turno em grupos de 25% dos alunos em dias alternados da semana. As turmas de meio período retornarão em grupos, com 1/3 dos alunos em dias alternados. O Ensino Fundamental retornará em 8 de setembro em grupos, com 33% dos alunos também em dias alternados. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) retornará em 13 de setembro, com 33% dos alunos em dias alternados. Tudo com monitoramento da Sesma.

A Semec informa que realizou consulta junto aos trabalhadores da Educação, e 82% dos servidores estão de acordo com o retorno das aulas presenciais em setembro.

Particulares

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe PA) informa que "o setor privado está funcionando presencialmente durante todo o primeiro semestre de 2021, em regime híbrido e a maioria do estabelecimentos está funcionando desta forma, com rodízio para os alunos que optam pelas atividades presenciais".

Quanto ao ano letivo, como repassa o Sinepe, ele segue sem nenhuma alteração em relação a dias letivos ou conteúdo. "Todas as escolas iniciaram o calendário entre os meses de janeiro e fevereiro,e retomaram suas atividades em nesta segunda, 02 de agosto, cada uma seguindo seu próprio calendário". A rede privada de ensino no Pará atende cerca de 400 mil alunos, da educação infantil ao ensino superior e tem 90 escolas associadas em todo o Estado, acrescenta a entidade.