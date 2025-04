Semana Santa: Artran antecipa operação para garantir segurança do transporte intermunicipal no Pará

Para garantir a segurança de usuários do transporte intermunicipal no Pará durante o feriado prolongado, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (Artran) deu início, nesta quarta-feira (16), a Operação “Semana Santa 2025”. A ação, que tradicionalmente começa na quinta-feira (véspera do feriado), foi antecipada para contemplar um número maior de usuários durante o fluxo mais intenso nos modais rodoviário e aquaviário.

“Nós resolvemos antecipar a Operação, começando hoje com abordagem de veículos regulados, para que o passageiro tenha a certeza de estar embarcando em um veículo seguro, tanto na inspeção quanto na questão dos operadores e tripulação. Também queremos coibir o transporte individual e ​por lotação, que seja informal ou faça operação clandestina, sem autorização, porque isso põe em risco a segurança do usuário”, ressaltou o diretor de Fiscalização da Artran, Gilberto Barbosa.

O trabalho será realizado em parceria com diversos órgãos de segurança e fiscalização. No modal aquaviário, a Artran atuará em conjunto com a Capitania dos Portos e o Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). No modal rodoviário, a atuação terá a parceria das polícias Rodoviária Federal (PRF) e Rodoviária Estadual (PRE), além do Departamento de Trânsito (Detran).

Para garantir a abrangência da ação, todo o efetivo de fiscais da Artran está mobilizado. Os profissionais atuarão em regime especial para fiscalizar veículos, tripulações e condições operacionais dos meios de transporte intermunicipal.

“O objetivo principal da Operação é garantir a segurança do usuário. A Artran tem a competência de zelar por isso, fazendo a fiscalização e regulação do transporte intermunicipal. Apelamos para que as pessoas procurem um transporte regulado, que é mais seguro em todos os aspectos”, orientou o diretor-geral da Artran, Eduardo Ribeiro.

Fiscalização estratégica

Os fiscais da Artran atuarão nas principais rotas de deslocamento de passageiros, como no distrito de Mosqueiro, na Alça Viária e no trevo de Abaetetuba. Haverá ainda fiscalização intensa nas estradas de acesso aos municípios de Castanhal, Santa Izabel do Pará, Bragança, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Marabá, Santarém e Altamira.

No transporte aquaviário, a Operação será intensificada nos terminais hidroviários de Belém (incluindo os distritos), e de municípios das regiões de Integração Marajó, Baixo Amazonas e Xingu, como Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Breves, Santarém e Vitória do Xingu.