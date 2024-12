Semana do Marinheiro terá atendimento de saúde, visita a navios e apresentações culturais

O Comando do 4º Distrito Naval promoverá até 19 de dezembro, diversos eventos culturais e cívicos no Pará, em alusão ao Dia do Marinheiro, no próximo dia 13 de dezembro, período em que a Marinha do Brasil celebra a data de nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil.

Confira a agenda completa das comemorações da Semana do Marinheiro.

Atendimentos médicos e odontológicos

Profissionais de Saúde da Marinha e de instituições parceiras promovem, de 30 de novembro a 19 de dezembro, a Ação Cívico-Social chamada “Chance Para Todos IV”, nos municípios de Ponta de Pedras, Santarém, Óbidos, Monte Alegre e Prainha, todos no Estado do Pará.

A bordo do Navio-Auxiliar "Pará" serão realizados procedimentos odontológicos e consultas médicas com Clínico Geral, Pediatra e Ginecologista, com destaque para exames de rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. Os atendimentos, incluindo os medicamentos prescritos, são gratuitos. O roteiro do Navio-Auxiliar “Pará” inclui*:

Santarém: 07/12 a 10/12

Óbidos: 12/12 e 13/12

Monte Alegre: 15/12 e 16/12

Prainha: 18/12 e 19/12

Corrida do Dia do Marinheiro (Belém e Santarém)

No dia 7 de dezembro (sábado), às 17h, na Praça Felipe Patroni, em Belém (PA), será dada a largada para a 17ª Corrida do Marinheiro. O trajeto terá 7km. A novidade é que os atletas percorrerão, em um trecho do circuito, as alamedas internas da sede do Comando do 4º Distrito Naval, no bairro da Cidade Velha, onde encontrarão várias surpresas para animar a corrida.

No dia 15 de dezembro (domingo), Santarém receberá a Corrida do Dia do Marinheiro. A largada será realizada na Capitania Fluvial de Santarém, na Avenida Tapajós, às 6h30.

Curso de Formação de Aquaviários (Breves)

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) promoverá, de 2 a 13 de dezembro, o Curso de Formação de Aquaviários Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés e de Máquinas, utilizando salas de aula do campus da Universidade Federal do Pará, no município de Breves. Serão ofertadas 60 vagas. Mais informações: (91) 98134-3000.

Apresentação da Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval (Belém)

A Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval apresentará canções populares e hinos militares, no dia 06/12, às 19h, no Shopping Bosque Grão-Pará. Voltado para pessoas de todas as idades, o evento será gratuito.

Visitação pública a navios e oficinas de arte marinheira e exposições (Belém)

Nos dias 7 e 8 de dezembro, das 9h às 18h, haverá visitação pública a Navios da Marinha do Brasil, na Estação das Docas. Estarão atracados ao famoso Cais da Escadinha o Navio-Patrulha “Bocaina” e o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu”.

Militares oferecerão ao público oficinas de nós e arte marinheira. A programação também inclui exposição de materiais e viaturas e demonstração de habilidades dos Cães de Guerra do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Também haverá militares em prontidão para apresentar ao público as formas de ingresso na Marinha do Brasil.

O NPa “Bocaina” foi construído na Inglaterra, tendo sido incorporado à Marinha do Brasil em em 10 de julho de 1998. É empregado em ações de Patrulha Naval e Inspeção Naval, no litoral dos estados do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí e, também, nos rios da Amazônia, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém. O Navio é subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte, juntamente a outros 6 navios e outras embarcações. Com 47,6m de comprimento, 10,5m de boca (largura) e 3,5m de calado (distância entre a superfície da água e a quilha, ponto mais baixo do navio), o NPa “Bracuí” é equipado com um canhão 40mm e duas metralhadoras 20mm.

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu” foi construído em XXX e iniciou suas operações em 29 de janeiro de 2013. Tem 24,5m de comprimento, 6,5m de boca e 1,4m de calado. É empregado em levantamentos hidroceanográficos em águas interiores na Bacia Amazônica, com a finalidade de contribuir para a atualização da cartografia náutica das principais hidrovias na região.

Serviço

Atendimentos médicos e odontológicos

Data: até 19 de dezembro

Locais: orlas dos municípios de Ponta de Pedras, Santarém, Óbidos, Monte Alegre e Prainha (a bordo do Navio-Auxiliar “Pará”)

Corrida do Dia do Marinheiro

Belém

Data: 7 de dezembro (sábado), às 17h

Local: largada na Praça Felipe Patroni, com percurso por dentro do Comando do 4º Distrito Naval, na Cidade Velha

Santarém

Data: 15 de dezembro (domingo), às 6h30

Local: largada na Capitania Fluvial de Santarém (Avenida Tapajós)

Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ MAF/MMA2)

Datas: 2 a 13 de dezembro

Local: Campus da Universidade Federal do Pará em Breves (Marajó)

Parada Naval

Data: 8 de dezembro (domingo), às 13h

Local: Baía do Guajará, em Belém (Base Naval de Val de Cães até o Ver-o-Peso)

Visitação pública aos Navio-Patrulhas “Bocaina” e ao Aviso Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu”

Data: 7 e 8 de dezembro (sábado e domingo), das 9h às 17h

Local: Escadinha da Estação das Docas, em Belém

Apresentações da Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval

Local: Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém

Datas: 6/12, às 19h

Local: Estação das Docas, em Belém

Datas: 8/12, às 12h

Cerimônia Cívico-Militar do Dia do Marinheiro

Data: 13 de dezembro (sexta-feira), às 9h. Evento reservado a convidados

Local: CIABA, em Belém