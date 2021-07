Sem mortes por covid-19 desde maio, vacinação em Goianésia chega aos 30 anos

Goianésia do Pará, próximo à região sudeste do estado, começou a vacinar pessoas a partir dos 30 anos contra covid-19. O calendário atual inclui pessoas de 18 a 29 anos com alguma comorbidade, além de trabalhadores da área da educação, gestantes e puérperas (45 dias pós-parto). Situado às margens da rodovia PA-150, a 385 quilômetros da capital, na região sudeste do Pará. A cidade é corredor de integração entre municípios, como Marabá, Jacundá, Tucuruí e Breu Branco.

A primeira remessa com 200 doses de vacina chegou ao município em 19 de janeiro. Na primeira fase da vacinação, foram imunizados profissionais da área vigilância em saúde e população indígena das aldeias Ararandeua e Surubiju, que fazem parte do município de Goianésia do Pará. O município possui população vacinal de 25.142, como consta no Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Com a chegada de novas remessas, o plano municipal passou a atender grupos prioritários de pessoas com comorbidades e prioridades estabelecidas nas diretrizes do Ministério da Saúde. O balanço atual do município chega a 11.114 doses de vacinas recebidas do Governo do Estado, via . Destas, 8.911 foram aplicadas, sendo 6.778 primeira dose e 2.048 segunda dose.

Dados do boletim epidemiológico municipal desta terça-feira (20) contabilizam 1.935 casos confirmados de covid-19, sendo 1.878 recuperados e 34 óbitos. O município não registra óbitos por covid -19 desde o dia 114 de maio. O bandeiramento da região segue em amarelo, de risco intermediário para a pandemia. Há 20 leitos exclusivos e apenas um está ocupado. Há 20 pacientes em tratamento domiciliar.

Para acelerar e proporcionar acesso aos grupos convocados, todas as Unidades Básicas de Saúde do município estarão atendendo de segunda a sexta-feira, de 07h30 às 11h30h e das 13h às 17h, além de posto de vacinação extra montado na frente do Hospital Municipal de 7h30 às 13h. Os Documentos necessários para receber a vacina são: Carteira de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Vacinação. O uso da máscara é imprescindível.