Sem folia: Prefeitura de Rurópolis cancela festas de Carnaval

Mais um município paraense aderiu a decisão de cancelamento das festas de Carnaval em 2022, desta vez foi a cidade de Rurópolis. O município acatou a recomendação do Ministério Público de proibir as festas de rua e privadas durante o período de 25 a 02 de março. A medida tem objetivo de evitar aglomerações e a disseminação do vírus da covid-19.

VEJA MAIS

Rurópolis registra um alto índice de pessoas infectadas desde o início deste ano. No período de 31 de janeiro a 4 de fevereiro foram confirmados 308 novos casos no município. Dados do vacinômetro indicam que Rurópolis aplicou 30.843 das doses recebidas, isso correspondente a 30,64% da imunização.

O delegado da polícia civil Ariosnaldo Filho informou que não serão expedidos novos alvarás para realização de festas na cidade. “Aqueles que já estão concedidos, serão suspensos”, afirmou o delegado.

Desde o ano passado, alguns municípios paraenses anunciaram o cancelamento do Carnaval 2022. Entre eles, o município de Santarém, Itaituba, Óbidos e Belterra.

A cidade de Oriximiná, onde é realizado o tradicional OrixiFolia, também cancelou a festa, mas fará em outro formato, por meio de uma live.