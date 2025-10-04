Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sem documentação fiscal, 71 motos avaliadas em R$ 1 milhão são apreendidas em Cachoeira do Piriá

Fiscais estaduais também apreenderam 125 caixas de bebidas alcoólicas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra fiscais da Sefa próximos aos veículos confiscados. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Fiscais de receitas estaduais apreenderam 71 motos avaliadas em R$ 1 milhão na sexta-feira (3/10) no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão. Os veículos, que não possuíam documentação fiscal, saíram de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, com destino a Belém. A ação foi da equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi.

Após a entrega dos documentos fiscais, os servidores desconfiaram da quantidade da mercadoria transportada. Resolveram fazer a verificação física e foi constatada a existência de 91 motos desmontadas, em caixas. Porém, a documentação entregue informava uma carga de apenas 20 motos, ou seja, 71 unidades estavam desacompanhadas de nota fiscal”, contou o coordenador Gustavo Bozola.

Depois da inspeção, o motorista entregou outras notas fiscais, que estavam escondidas, e que informavam que a mercadoria tinha origem em Pernambuco e destino a Fortaleza (CE). Os documentos foram desconsiderados, pois apresentados após o início da ação fiscal, e lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), cobrando imposto e multa.

Bebidas confiscadas

Durante fiscalização realizada no porto da cidade de Santarém, no Baixo Amazonas, ainda na sexta-feira (3), a equipe de fiscais de receitas estaduais da Sefa, da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, apreendeu 258 kg de queijo muçarela sem nota fiscal. Além disso, apreendeu 125 caixas de bebidas alcoólicas, totalizando 1.125 garrafas. O valor das mercadorias é de R$ 32.401.

“Os fiscais abordaram uma embarcação que estava sendo carregada com mercadorias destinadas à cidade de Manaus (AM). Na inspeção fiscal, foi constatada a presença da carga de queijo muçarela sem nota fiscal, e as caixas de bebidas alcoólicas, com nota de uma empresa de Santarém. Desconfiada da operação, a equipe realizou diligência até o endereço indicado na nota fiscal e verificou que, no local, não existia empresa, mas sim uma imobiliária. Ou seja, a empresa estava irregular no cadastro da Sefa”, contou o coordenador da unidade, Roberto Mota.

O caso foi relatado à Coordenação Regional da Sefa de Santarém, que suspendeu a empresa por “não localização”, e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), no valor total de R$15.798,89, referente ao imposto e multa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

sem documentação fiscal

71 motos

1 milhão

apreendidas

cachoeira do piriá
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Sem documentação fiscal, 71 motos avaliadas em R$ 1 milhão são apreendidas em Cachoeira do Piriá

Fiscais estaduais também apreenderam 125 caixas de bebidas alcoólicas

04.10.25 13h50

ALERTA

Mortes por dengue mais que dobram no Pará em 2025, aponta Ministério da Saúde

Até a 39ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 27 de setembro, foram confirmados 25 óbitos, dos quais sete ainda estão em investigação, contra 11 mortes no mesmo período do ano passado

03.10.25 17h58

POLÍCIA

Importunação sexual: Homem é preso suspeito de tentar filmar pessoa em banheiro no Pará

Durante o interrogatório, o suspeito negou a prática, mas admitiu ter praticado atos semelhantes outras vezes

03.10.25 16h13

POLÍCIA

Fiscalização apreende lancha avaliada em R$ 2 milhões em Cachoeira do Piriá

O veículo saiu de Guararapes, em Pernambuco, com destino a Belém e foi retido pela fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa)

03.10.25 14h58

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda