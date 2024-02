Sem comunicação, pescador recebe notícia da aprovação no vestibular após dias no mar

Depois de passar quatro dias longe de casa trabalhando em alto-mar, um pescador da cidade de Soure, na ilha do Marajó, foi recebido com festa pela família com a notícia de sua aprovação no curso de Tecnologia de Alimentos, por meio do Processo Seletivo (Prosel) 2024, da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

José Orlando estava incomunicável por conta da distância do local onde é feita a pesca e só soube da conquista ao regressar para casa. O momento da comemoração foi compartilhado em vídeo, nesta terça-feira (20), pela página Notícias Muiraquitã.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Confira os 3 primeiros colocados do Prosel 2024 ]]

A gravação mostra o calouro chegando em casa e sendo recebido com trigo, ovos e muita festa por familiares, amigos, e pelo professor José Luís Pantoja, responsável pelo cursinho onde o José Orlando estudou.

Segundo a página, José Orlando disse que não sabia de nada e só foi entender o que estava acontecendo quando viu seu professor.