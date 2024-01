Listão Uepa 2024: após quatro anos, estudante é aprovado em Medicina

O estudante Gabriel Farias, de 21 anos, morador do bairro do Jurunas, em Belém, finalmente ouviu seu nome no listão da Universidade do Estado do Pará (Uepa), nesta sexta-feira (26), depois de quatro anos tentando a aprovação em Medicina.

“É uma emoção muito forte. Depois de muitos anos tentando, finalmente eu consegui, é indescritível. Foram quatro anos de cursinho. [Medicina] é um curso que eu sempre quis fazer e por isso insisti. Sabia que minha hora ia chegar. Agora é uma nova fase”, comemorou o calouro, que ficou em 16º lugar geral.

Gabriel comemora com irmã, mãe e avó (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A mãe de Gabriel, Márcia Farias, era só alegria. “É muita emoção, muita felicidade. São quatro anos aguardando esse resultado e chegou o grande momento. Agora é muita festa e muita comemoração com a família e os amigos”, celebrou.

Listão

O Processo Seletivo (Prosel) 2024 da Uepa teve mais de 60 mil inscritos, disputando 3.586 vagas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, na capital paraense e em mais 18 municípios do interior do Estado. Nesta sexta-feira (26), foram divulgados os candidatos aprovados por meio das notas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também dos processos seletivos especiais para cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras - Libras.

A rua onde mora Gabriel, no Jurunas, foi tomada pelas comemorações (Foto: Igor Mota | O Liberal)