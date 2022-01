Segup registra mais de 67 mil banhistas em 21 municípios do Pará durante véspera de Ano Novo

Nas festas de final de ano, tradicionalmente, a população desloca-se para o litoral paraense para confraternizar com familiares e amigos. De sexta-feira (31) a sábado (1⁰), mesmo com o grande volume de pessoas nas praias, equipes de resgate e atendimento pré-hospitalar não registraram ocorrências graves, garantindo a passagem de ano tranquila e sem maiores transtornos em Salinópolis. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Na operação "Festas Seguras 2021", desenvolvida pela Segup junto a órgãos parceiros, uma das ações realizadas é a prevenção balneária que busca evitar ocorrências como acidentes com animais marinhos, por conta do período de chuvas, e crianças perdidas. No Estado, nos 21 municípios em que a operação ocorre, na noite do dia 31, a expectativa de banhistas foi de 67.280. Foram realizadas 665 advertências e orientações e distribuídas 89 pulseiras de identificação

O Corpo de Bombeiros Militar é responsável por realizar este trabalho de prevenção, oferecendo orientações para banhistas sobre o risco de queimaduras com água viva ou caravelas que cresce no período das chuvas em que a correnteza transporta os animais para próximo da faixa de areia. No caso das crianças, o órgão realiza a distribuição de pulseiras de identificação para que, em casos que os menores se percam seja possível entrar em contato com os responsáveis.

Thiago Vilhena, capitão do 13⁰ Grupamento do Corpo de Bombeiros e representante do órgão na operação em Salinópolis, o trabalho educativo tem sido realizado com ênfase neste período. "Temos orientado para que os banhistas utilizem camisas de manga longa que, por mais que haja o contato com água viva ou caravela, o efeito é reduzido. E se por acaso, encontrar o animal, não tocar mesmo que o animal aparente estar morto, pois a toxina ainda é ativa. Este ano temos a baixa ocorrência de crianças perdidas, muito por conta das orientações nas rádios, nas praias pelos guarda-vidas e com a distribuição das pulseiras nas barracas", destaca.

Nos dois dias, 31 e 1⁰, no município de Salinópolis, nordeste paraense, foram 26 ocorrências registradas pelos bombeiros, sendo a maioria com animais marinhos. O número de ocorrências em relação a crianças perdidas reduziu em 100% em relação ao período do ano anterior. O resultado, garante o capitão Thiago, é fruto de um trabalho assertivo das equipes. No total, a redução em relação à virada de ano de 2020 para 2021, o município obteve uma redução de 26% das ocorrências.

A "Festas Seguras 2021" conta com um reforço no efetivo de mais de 1,5 mil agentes nos principais interiores, além do efetivo local. A operação está sendo executada de forma conjunta por integrantes dos órgãos do Sistema de Segurança: polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro Integrado de Operações (Ciop), Polícia Científica, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Aéreo e Fluvial (Graesp e Gflu), Guarda Municipal de Belém e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de órgãos municipais de segurança de demais cidades.