Segup integra ações para a Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo do G20 em Belém

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com a Polícia Federal e demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado e município, integram as ações de segurança voltadas para a 4ª Reunião do Grupo de Trabalho de Turismo do G20 e Reunião Ministerial de Turismo, que iniciou nesta quinta-feira (19/9), e segue até o próximo sábado (21), em Belém, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

As ações têm por objetivo reforçar a segurança no entorno do local do evento, assim como, na capital do Estado, com monitoramento ostensivo das vias e apoio às escoltas que fazem parte da logística de transporte das autoridades e todos presentes no evento.

“O papel da Segurança Pública Estadual é garantir o apoio e suporte nas ações desenvolvidas pela Polícia Federal, e assim, garantir que toda a programação prevista, seja para a Reunião Técnica do Grupo de Turismo como para a Reunião Ministerial, possa transcorrer sem transtornos para a cidade. Dirimindo também os impactos no trânsito e na mobilidade da população, bem como, para as autoridades que já estão em nossa cidade e participam do evento. Estamos com todo o aparato da Segurança Pública, assim como com o CICC ativado garantindo o monitoramento e a agilidade na tomada de qualquer decisão necessária”, explicou, Ualame Machado, titular da Segup, que enfatiza a dinâmica e o papel do Estado nas ações desenvolvidas.

Ações

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar iniciaram as atividades no apoio à fiscalização e averiguação dos espaços onde as autoridades do Estado estarão presentes. A PM também segue com reforço no policiamento ostensivo nas vias e pontos estratégicos, enquanto a Polícia Civil reforçou o expediente em seccionais próximas ao local do evento, a fim de atender as demandas que forem necessárias.

As escoltas dos ministros de Estado dos países e dos representantes dos governos estaduais estão sob a coordenação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Polícia Militar. A segurança dos chefes de Estado e do presidente da República será garantida pela Polícia Federal e por militares das Forças Armadas.

A Central de Escolta foi instalada desde a última quarta-feira (18), no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle, da Segup, reunindo pontos focais da PRF, PMPA, Exército Brasileiro, Detran e Guarda Municipal de Belém. O monitoramento, em tempo real, segue até que a última autoridade presente se desloque do Estado.

“O trabalho da PRF está integrado com as forças do Detran, Polícia Militar, Exército Brasileiro e Guarda Municipal, onde estamos atuando na Central de Escolta que organiza e administra todas as escoltas das autoridades do GT de Turismo. Esse é um evento que precede o G20, que vai ser no Rio de Janeiro, então ocorre em datas especificadas em várias regiões do Brasil e foi contemplado aqui no Pará também, com essa reunião que acontece no Hangar. Então, são mais ou menos 11 equipes que estão escoltando 21 autoridades. Nós estamos aqui organizando para que as escoltas aconteçam de forma segura e no tempo mais rápido possível para as autoridades”, afirmou Hélio Lira, chefe do motociclismo da PRF.

O Estado também está de prontidão com aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp) e nas áreas fluviais, no entorno da capital, onde contará com o suporte e fiscalização da Marinha do Brasil e do Grupamento Fluvial de Segurança (GFlu).

Monitoramento

O Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) da Segup foi ativado no final da manhã desta quinta-feira (19), reunindo pontos focais dos órgãos federais, estaduais e municipais, intensificando o monitoramento das ações e deslocamentos que estão ocorrendo nas principais vias da capital.

As forças de segurança também acompanham a movimentação e o fluxo de trânsito nas vias da capital paraense, garantindo a agilidade na troca de informações e tomada de decisão diante de qualquer demanda do evento.

No CICC, os agentes estão atuando também por meio do Sistema Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no monitoramento do trabalho de rondas, diligências policiais, escolta e fluxo de trânsito. No sistema, todas as ações desenvolvidas estão sendo cadastradas com o objetivo de manter a integração de informações entre os agentes.

Força-Tarefa

Agentes das três esferas governamentais estão envolvidos nos trabalhos planejados, como as Polícias Civil, Militar, Científica e Penal, Grupamentos Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Belém, Semob, agências de inteligência, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Estadual de Saúde, além de representantes do Ministério das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.