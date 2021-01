Segunda prova do Enem tem ainda mais faltosos; ausentes no Pará somam 54,6%

Muitos estudantes tornaram a faltar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada neste domingo (24), em todo o país, repetindo a tendência observada na semana passada também na maioria dos estados brasileiros.

No Pará, 330.322 mil estudantes se inscreveram no certame e, no domingo passado (17), dia da primeira parte do exame, 166.146 mil estudantes faltaram à prova. Hoje, esse número, passou para 188.444 mil, um crescimento de 4,3% em relação à prova anterior. Com isso, o total de abstenções chegou a 54,6% no Estado.

Para a professora de Língua Portuguesa, Maria das Neves Penha, que atuou por mais de 30 anos como docente do Estado, a desistência dos alunos se deve a dois motivos: "Para mim, essa ausência se deve à falta de preparo dos alunos em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e o medo de serem infectados, ou seja, um cenário de indecisões provocou essa grande abstenção", opinou.

A estudante concluinte do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Zacarias de Assunção, Isabelly Pereira, também acredita que a pandemia foi o grande motivo de tantas ausências. "Muitos estudantes não tiveram acesso aos estudos e não conseguiram ter aquela preparação que deveria para o Enem. Mas, como estou concorrendo, acho bom, porque agora tenho ainda mais chances de obter a vaga em uma universidade", concluiu.

As provas foram aplicadas em 77 municípios, abrangendo 1.052 locais de provas e 11.841 salas. Neste momento, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, e o delegado da Polícia Federal, Cléo Mazzotti, concedem entrevista coletiva à Imprensa.

O Brasil registrou 2.470.396 candidatos presentes (44,7%) e 3.052.633 ausentes (55,3%). O País teve 5.523029 candidatos inscritos.