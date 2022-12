Sefa apreende mais de 6 mil garrafas de vodca e cachaça sem nota fiscal em Carajás

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam neste sábado (3) uma carga com 6.376 caixas de vodca e cachaça que estava sem nota fiscal. O veículo foi abordado na BR-230, em Carajás, na fronteira com o estado do Tocantins. A carga foi avaliada em R$ 323.168,00.

O veículo saiu de Pirassununga, São Paulo, e tinha como destino Roraima. No entanto, foi retido no posto fiscal de Jarbas Passarinho, unidade de Carajás, à altura do quilômetro 120 da rodovia Transamazônica, a 130 quilômetros de Marabá.

"Após o início da fiscalização verificamos as informações sobre veículo e nota fiscal no sistema da Sefa. Os servidores descobriram que a empresa em Roraima estava suspensa, ou seja, não poderia receber mercadorias, e o real destino seria Belém. Estavam tentando burlar o pagamento do imposto antecipado sobre a bebida quente, como é chamada a bebida não fermentada. Com isso a nota foi considerada inidônea e lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 201.026,01, referente ao ICMS e multa fiscal", informou o coordenador da unidade de Carajás, Gustavo Bozola.

A mercadoria segue apreendida à espera do recolhimento do imposto.