Sefa apreende 63 mil garrafas de refrigerantes por ‘quebra de trânsito’ em Óbidos (PA)

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu, neste domingo (27), 63 mil garrafas de refrigerantes de 2 litros, que viajavam sem documento fiscal. A balsa foi abordada quando chegava em um porto particular na orla da cidade de Óbidos, no Pará (PA). A mercadoria foi avaliada em R$ 223.510,91. As informações são da Agência Pará.

Ao fazer a vistoria, os fiscais perceberam que as notas dos refrigerantes tinham como origem da mercadoria o Amazonas para a cidade de Juruti, no Baixo Amazonas (PA). Portanto, a descarga em Óbitos estaria exercendo a famosa “quebra de trânsito” - quando um documento fiscal informa um destino, mas a mercadoria fica em outro.

Os fiscais da Sefa também constataram que as notas foram reutilizadas, e naquele momento, estavam sendo reapresentadas. Os refrigerantes foram retidos e só serão liberados mediante ao pagamento devido de impostos.