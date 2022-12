Sefa apreende 30 m³ de madeira serrada em Cachoeira do Piriá

Agentes da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam um veículo no trecho da BR-316 em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, na última quinta-feira (1º), com 30 m³ de madeira vermelha serrada. O veículo saiu da Vila Mãe do Rio, no Pará, com destino a São Fernando no estado do Rio Grande do Norte.

O valor da mercadoria é de R$ 38.574,90. A madeira serrada estava escondida embaixo de sacos de torta de palmiste, que é um subproduto resultante da extração do óleo da amêndoa do dendê e serve para alimentação de animais

“O condutor do caminhão apresentou documento fiscal de carga declarada – torta de palmiste, compatível com a lotação do veículo. Contudo, ao verificarem a mercadoria, os fiscais encontraram 30 m³ de madeira vermelha escondidos debaixo dos sacos de palmiste. Ou seja, era uma tentativa de passar uma mercadoria de maior valor recolhendo imposto de um produto de menor valor”, informou o coordenador da unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito da Sefa do Gurupi, Rafael Brasil.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 15.345,05, referente a ICMS e multa.