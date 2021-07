Sefa apreende 15,3 toneladas de queijo sem nota fiscal em Conceição do Araguaia

No último sábado (10), fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda, (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito de Conceição do Araguaia, sudeste paraemse, apreenderam um caminhão baú com 15,3 toneladas de queijo, que viajava sem nota fiscal, próximo à divisa com o estado do Tocantins.

A mercadoria saiu do município de Água Azul do Norte, no Pará, com destino à Goiânia. O valor da mercadoria é de R$ 380.800 e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito de R$ 116,524 mil, referente a ICMS mais multa.

“O caminhão passou pela unidade fazendária simulando estar vazio e não parou para ser fiscalizado. Foi perseguido e teve que voltar. Constatada a existência da mercadoria irregular, foi autuado com Termo de apreensão, que foi pago e a mercadoria liberada”, informou o coordenador da unidade da Sefa e auditor fiscal de receitas estaduais, Adilson Paulino da Silva.

A Sefa possui seis unidades de controle de mercadorias em trânsito, sendo que seis delas em áreas de fronteira, que funcionam 24 horas, fiscalizando as mercadorias que entram e saem do Estado e duas ficam em Belém.