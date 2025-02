Secretaria de Justiça empossa novos membros do Conselho Estadual sobre Drogas

Representantes do Estado, Ministério Público e sociedade civil tomaram posse, nesta quarta-feira (19/02), como membros do Conselho Estadual sobre Drogas (Coned) para o biênio 2025/2027. O Coned, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), é responsável em coordenar e fiscalizar as políticas públicas de prevenção às drogas, além da repressão e recuperação da dependência química.

"No biênio 23 e 24 o Conselho visitou quase 50 municípios, foram fiscalizadas quase 50 entidades envolvidas na prevenção às drogas, foram realizadas diversas marchas contra as drogas, aqui em Belém, Altamira e Santarém. E em Santarém nós temos uma parceria muito forte com a Polícia Militar, onde eles realizam esse trabalho de prevenção em todo o oeste do Pará, então lá também é um polo de referência", ressalta Evandro Garla, titular da Secretaria de Estado de Justiça (Seju) e presidente do conselho.

A posse ocorreu às vésperas do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e Drogas, lembrado nesta quinta-feira (20). Para a nova conselheira, Cimara Vidal, ouvidora de Justiça da Seju, a causa é nobre e exige grande responsabilidade. "É uma grande honra fazer parte desta causa e pretendo atuar como servidora pública, eficiente, de forma que possa coibir práticas abusivas, até mesmo fraudes", destaca.

Atuação

O Coned promove também, ações que estimulam pesquisas e em levantamentos sobre aspectos de saúde, educacionais, sociais, culturais e econômicos decorrentes do consumo e da oferta de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, que propiciem uma análise capaz de nortear as políticas públicas nessa área.

Renata Hage está há um ano e meio no Coned e lembra que, para a eficiência da política, é necessário que ela seja executada em vários eixos da prevenção. "Nós acreditamos que a prevenção tem um papel fundamental e conseguimos avançar muito, porque o Conselho aqui no estado do Pará tem representantes na Comissão Interfederativa de Políticas sobre Drogas, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Então o Pará tem atuado em Brasília e isso nos trouxe um grande reconhecimento, porque nesse ano de 2025 o Pará foi escolhido como o estado da região Norte que vai ter as etapas da revisão do plano nacional de política sobre drogas", reforça.

Dependência química

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos.

Tratamento

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que disponibiliza atendimento multiprofissional nos seis Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) de gestão estadual, cinco na capital e um em Santarém.

Atualmente, o Pará também conta com 95 CAPS sob gestão dos municípios, com diversos níveis de atenção para atendimento a pessoas com transtornos mentais ou usuários de álcool e outras drogas.

A pessoa pode ser encaminhada de uma Unidade Básica de Saúde ou ir diretamente aos centros, que contam com equipe multidisciplinar e ofertam diversas terapêuticas para propiciar ao paciente melhor qualidade de vida e inclusão produtiva possível.

As Usinas da Paz em funcionamento também possuem serviço de atendimento psicológico e promovem ações preventivas, por meio de palestras informativas e do trabalho em grupo, além de atendimentos individualizados que funcionam como rede de apoio para o crescimento pessoal e manutenção do bem-estar mental.

No mundo, mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao consumo de álcool e de drogas psicoativas, segundo o último relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria dos óbitos ocorreu entre os homens, segundo o documento. Do total de óbitos anuais, 2,6 milhões estão relacionados ao consumo de álcool, e outros 600 mil, ao uso de drogas psicoativas.