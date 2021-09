SECDH disponibiliza novo canal de denúncia através do whatsapp

A Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos (SECDH) passa a disponibilizar um número de whatsapp para receber denúncias da população paraense. O canal foi lançado para que a população possa ter mais acesso e proximidade para denunciar, enviar vídeos, fotos, áudios ou outros mecanismos que servem como provas em casos de violação dos direitos humanos. Para receber atendimento ou realizar uma denúncia o cidadão deve enviar uma mensagem para o número (91) 98436- 0474.

As denúncias pelo whatsapp podem ser feitas de segunda a sábado, no horário de 8 horas às 18 horas, e no domingo de 8h às 12 horas (meio-dia). A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Após a denúncia ser recebida, a SECDH faz o acolhimento inicial e encaminha o caso ou para atendimento jurídico, psicossocial, ou mesmo os dois, dependendo da demanda. Se for um caso que demande outros departamentos, este é encaminhado para o sistema de justiça ou delegacia especializada.

“No primeiro dia em que a nova plataforma foi lançada recebemos inúmeras denúncias de violações de direitos humanos, de dentro e fora do município de Belém. Isso demonstra que tínhamos uma demanda reprimida por parte da população que almejava ter um espaço para denúncias de maneira mais prática”, informa o secretário de Direitos Humanos, Max Costa.





Outros canais de denúncias:

Denúncia anônima de violência e violação dos direitos humanos- Disque 181;

Denúncia violência doméstica e familiar contra mulher - Disque 180;

Delegacia Especializada da Mulher (DEAM): Travessa Mauriti, 2393, bairro do Marco. Telefone (91) 3246-6803;

Denúncias de violências contra criança e adolescente- Disque 100;

Conselho Tutelar da Sacramenta: (91) 98430-7423;

Conselho Tutelar de Mosqueiro: (91) 98430-8875;

Conselho Tutelar de Icoaraci: (91) 98430-3053;

Conselho Tutelar de Outeiro: (91) 98430-8513;

Conselho Tutelar do Guamá: (91) 98430-2113;

Conselho Tutelar Bengui: (91) 98430-9338;

Conselho Tutelar de Belém: (91) 98444-1220;

Conselho Tutelar Entroncamento: (91) 98430-3365.