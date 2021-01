Governo do Pará diz que vacinação contra a covid-19 pode iniciar dia 21, se Anvisa der o sinal verde

O Pará tem condições iniciar a vacinação contra a covid-19 já no próximo dia 21 de janeiro, caso haja um sinal verde na reunião que ocorrerá com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Saúde no próximo domingo (17). É o que afirmou nesta quinta-feira (14) o governador do Pará, Helder Barbalho, numa manhã que foi marcada pela entrega de 36 viaturas, a serem enviadas às 13 regionais de saúde do Estado.

Os veículos serão usados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará (Sespa) na estratégia logística de distribuição de material e de doses para a vacinação dos paraenses contra o coronavírus. Além das viaturas, o governo também apresentou hoje caminhões-baú e caminhões isotérmicos, que levarão os insumos necessários e as vacinas distribuídas para os postos de saúde.

Governo do Pará diz que tem o estoque de 6 milhões de agulhas e seringas, além de 2.200 isopores, para o uso na campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado. A Sespa lembra que, desde março de 2020, o Pará já soma 7.366 mortes e 306.029 pessoas infectadas pela doença.

Segundo avalia o governador do Estado, o quantitativo de insumos dá certa “tranquilidade” para que o Pará possa deslanchar a campanha contra o novo coronavírus, causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2.

“Esse quantitativo nos coloca em uma situação de tranquilidade para o início do processo de vacinação. Aguardamos a reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, no próximo domingo (17). Estando tudo ok, e a Anvisa validando as vacinas Fiocruz/AstraZeneca e Butantan/Sinovac, temos condições de, no próximo dia 21 de janeiro, iniciar a vacinação no Pará”, afirmou o governador.

O Estado do Pará conta hoje com 8,69 milhões de habitantes, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre dados de 2020. Nesta primeira fase da vacinação contra a covid-19, o Pará deverá receber 320 mil doses de dois tipos de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde, estima o governo do Estado. As vacinas devem ser encaminhadas pelo Ministério da Saúde e adquiridas junto ao Butantan e Fiocruz.

“Esta é a sinalização inicial, partindo do princípio que serão aprovadas as vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz. Isso totaliza, para todo o País, 8 milhões de doses [o Brasil conta com o total de 212,6 milhões de habitantes segundo IBGE, em 2020], que serão distribuídas proporcionalmente ao tamanho da população de cada Estado. Como o Pará corresponde a 4% da população, devemos ter 320 mil vacinados na largada”, analisa Helder Barbalho.

Ainda segundo ele, este número inicial deverá corresponder ao número do público-alvo. “Não vamos dividir pela metade, aguardando uma segunda dose. Temos uma sinalização que ela virá em uma segunda remessa. Portanto, isso nos permitirá já iniciar com uma escala maior de atendimento”, frisou o governador.

Veículos que ajudarão distribuição foram apresentados (Agência Pará)

Prioridade são idosos, índios, quilombolas e profissionais da saúde e segurança



O chefe do Poder Executivo Estadual disse que o Pará vai dimensionar o público-alvo que vai receber a primeira dose de acordo com o quantitativo de vacinas que será recebido. A prioridade serão os idosos, índios, quilombolas e profissionais da saúde e da segurança.

“Estamos definindo o detalhamento do grupo prioritário, porém adianto que, dentro do grupo de idosos, vamos fazer um filtro por faixa etária. E ao invés de iniciar com todos acima de 60 anos, devemos fazer uma análise de acordo com a quantidade disponibilizada”, adiantou Helder.

Para isso, “vamos fazer simulação de quantos paraenses têm mais de 80, 75 e 70 anos, para que isso possibilite fechar um número que seja conciliatório com a oferta de vacina. Índios, quilombolas e profissionais de saúde também compõem essa fase inicial”, garante o governador.

Estoques de seringas sugerem 'tranquilidade', diz governo (Agência Pará)

Vacinação já alcançou 23,7 milhões no mundo



Balanço do site Our World in Data mostra que 23,75 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 em todo o mundo, segundo informa o site O Tempo. A China e os Estados Unidos são os países que mais imunizaram cidadãos até agora: 9 milhões e 6,69 milhões, respectivamente.

Na corrida para vacinar suas populações, Israel, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos completam a lista de países que já aplicaram mais de um milhão de doses da vacina contra a covid-19.

Enquanto isso, o Brasil ainda não tem data para iniciar a vacinação. Na América do Sul, a Argentina já vacinou mais de 100 mil pessoas até 8 de janeiro. O Chile também já vacinou mais de 10 mil pessoas. Pela lista do Our World in Data, 39 países já iniciaram suas campanhas de vacinação.