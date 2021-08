São Miguel do Guamá anuncia vacinação para quem tem 17, 16 e 15 anos

O município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, agendou as primeira vacinações contra a covid-19 para adolescentes de 15 a 17 anos com ou sem comorbidades. O cronograma, que começa nesta quinta-feira (26), foi dividido em turnos, de acordo com cada idade.

Na quinta-feira, das 8h às 11h, especificamente para quem tem 17 anos. Ainda na quinta, mas das 14h às 18h, para quem tem 16 anos. Já na sexta-feira (27), das 8h às 11h e das 14h às 18h, para aqueles com 15 anos. Na zona urbana, será na Assembleia de Deus. Na zona rural, nas escolas que são polos, com horários próprios.

"A vacinação é exclusiva para os adolescentes desta faixa etária com ou sem comorbidade, tanto da cidade, quanto da zona rural, que devem comparecer aos locais de vacinação com o cartão SUS, RG ou CPF, acompanhados dos pais ou responsável, munidos de documentação com foto", destacou a prefeitura.

De acordo com a gestão municipal, a vacinação segue uma lista com os nomes de todos os adolescentes matriculados em escolas do município (municipais, estaduais e privadas). Os pais ou responsáveis seguem até os locais e o nome do adolescente estará nesta lista.

"Caso o adolescente ainda não esteja matriculado em nenhuma escola, é necessária a apresentação de algum comprovante de que a família resida na cidade", detalhou.

Os adolescentes acamados serão vacinados em casa, mas antes é preciso se cadastrar para receber este serviço, por meio do WhatsApp 91 98598-2322.