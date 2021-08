Santarém vacina adolescentes de 12 a 17 anos no sábado e no domingo

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), segue com a campanha de vacinação contra a covid-19 e dá início a mais uma etapa de imunização neste fim de semana. No sábado (28) e domingo (29), será a vez de promover a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos.

O público-alvo pode se dirigir aos pontos de vacinação disponíveis em dois endereços: Ufopa Campus Rondon (Av. Marechal Rondon, Bairro Caranazal) e Rio Tapajós Shopping (Av. Fernando Guilhon), das 8h às 14h. No ato da vacinação é preciso estar com os documentos: CPF, RG e Cartão do SUS. É necessário também que o adolescente esteja acompanhado dos pais ou responsáveis.

De acordo com o Vacinômetro, Santarém já aplicou 185.889 doses, sendo 129.428 de primeira dose e 56.223 de segunda. Até o momento, 238 pessoas receberam o imunizante Janssen, que é de dose única.

2ª dose

Para aqueles que aguardam a 2ª dose da Astrazeneca (60 a 90 dias) e Coronavac (14 a 28 dias), haverá um ponto de vacinação na Prefeitura de Santarém (Av. Anysio Chaves, Bairro Aeroporto Velho) no sábado e domingo, das 8h às 14h.

Para os que aguardam a 2ª Dose da Pfizer, que tomaram a primeira dose entre 03 e 06 de julho podem se dirigir até a Câmara Municipal de Santarém (Av. Anysio Chaves, Bairro Aeroporto Velho), no sábado e domingo, das 8h às 14h.