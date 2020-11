Santarém sediará Círio neste domingo (22)

O Círio de número 102, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, será realizado neste domingo (22) na sede do município de Santarém, no Oeste do Pará. O tema da festividade é “Maria, a Servidora do Senhor”, e a organização está a cargo da Arquidiocese de Santarém, à frente o arcebispo Irineu Roman. Por conta da pandemia, não haverá a tradicional procissão nas ruas da cidade, mas a imagem da santa padroeira será conduzida em carro aberto pelos bairros.

Para esta sexta-feira (20), está prevista a 8ª Romaria dos Órgãos de Segurança e Proteção Social de Santarém (em forma de carreata), com saída às 18 horas, da área frontal à Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Santarém (SMT), seguindo até o Elevado da Praça da Matriz. Em seguida, será celebrada a Santa Missa.

Já neste sábado (21), será celebrada missa na catedral metropolitana. Às 18 horas, os fiéis participarão de missa no Elevado. Logo após, ocorrerá a Trasladação, em carreta, com a imagem oficial do Círio de N. Sra. da Conceição até a Igreja Cristo Salvador, no Residencial Salvação. Na chegada, haverá bênção aos fiéis e aos cordeiros.

Círio

Já no domingo (22), terá missa às 6 horas, em frente à Igreja Cristo Salvador, com saída da carreata logo após a cerimônia. A chegada será no Elevado da Praça da Matriz com bênção dos carros.

A corda (ao redor da berlinda) ficará exposta este ano, ao redor da área externa da Igreja Cristo Salvador. Os cordeiros vão estar em oração durante toda a noite (sábado para domingo), respeitando o distanciamento social. A corda será levada no Círio em um veículo aberto até a Catedral de Santarém.

A programação será transmitida pelo Sistema Arquidiocesano de Comunicação (Rádio Rural, TV Encontro e facebook e youtube da TV Encontro). Haverá eventos até 8 de dezembro, Dia da Festa de Nossa Senhora da Conceição.