Santarém registra redução de 85% nos atendimentos de pessoas com síndromes gripais nas unidades descentralizadas

Segundo o levantamento feito pela Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, o município vem registrando queda nos números de atendimentos de pacientes com síndromes gripais. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde com base em dados das Unidades de Saúde Descentralizada (USD’s) nos últimos 5 meses.

Em março deste ano, a USD fichou 13.925 atendimentos com 1.256 casos positivos de covid-19. Desses, 72 foram transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Já em agosto foram 2.175 atendimentos com 477 casos positivos, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 85% dos atendimentos e 62% nos casos da doença, nas transferências o número caiu para 7, resultando em uma queda de 90%.

Trabalho fora das unidades de saúde

Santarém dispõe de duas unidades de atendimento descentralizados em dois bairros de grande concentração populacional. Entre os meses de julho e agosto a Unidade Descentralizada do Bairro Nova República realizou 1.809 atendimentos com 39.653 medicamentos distribuídos e 1.409 consultas médicas. No mesmo período, a Unidade Descentralizada do Bairro Santarenzinho realizou 1.067 atendimentos com 31.107 medicamentos dispensados e 907 consultas médicas.