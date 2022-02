Santarém registra queda nos casos positivos da covid-19

A prefeitura de Santarém divulgou nesta terça-feira (22) o boletim epidemiológico que mostra a queda no número de novos casos da covid-19; onde registra-se que este é o décimo dia sem detectar alguém infectado. Por outro lado, o Laboratório de Biologia Molecular da Ufopa (Labimol), mostrou que nesse mesmo período houve 44 pessoas positivadas para a doença.

O coordenador do Labimol, Marcos Prado, afirma que existe de fato redução dos casos, mas que não extinguiu os casos positivos. Do dia 15 de fevereiro ao dia 23 foram realizados no laboratório 107 exames para Covid-19, desses 44 positivos e 63 negativos.

“Temos uma redução de casos positivos, mas ainda em patamar elevado”, enfatizou o coordenador.

Ainda de acordo com a atualização da prefeitura, o número de pessoas que estão em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar diminuiu consideravelmente. Na quinta-feira (17) o boletim apontou que 4.055 mil pessoas estavam em isolamento, já a atualização desta terça-feira revelou que 52 pessoas ainda permanecem em isolamento.

A redação do portal OLIBERAL.COM solicitou posicionamento da prefeitura sobre a discrepância nos dados no número de novos casos positivos da doença e aguarda retorno.

Avanço na vacinação

Dados do vacinômetro revelam que o município de Santarém aplicou na população local 60% das doses do imunizante recebidos para covid-19.

Até o momento, 254.866 da população tomou a primeira dose, enquanto 199.871 pessoas tomaram a segunda. Já a terceira dose foi aplicada em apenas 39.803 pessoas no município. Ao todo foram aplicadas 495.054 doses.

A vacinação segue sendo ofertada para todos que estão aptos a receber o imunizante.

Os prazos para a segunda dose da vacina varia de acordo com o fabricante. A Coronavac pode ser aplicada de 14 a 28 dias. A Astrazeneca é de 60 a 90 dias. O intervalo da Pfzer é de 21 dias. A dose de reforço pode ser aplicada em pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos 28 dias após a segunda dose.

Saiba onde se vacinar em Santarém

A vacinação para crianças, jovens, adultos e idosos segue sendo ofertada na prefeitura de Santarém, localizada na Av. Anysio Chaves, no horário das 08h às 16h e em todas as Unidades Básicas de Saúde no horário 13h às 16h.

Situação dos leitos para covid-19 no município

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é a única unidade que dá a retaguarda de UTI, tendo a quantidade de 20 leitos para adultos exclusivos para covid-19, dos quais 19 estão ocupados (95%) com pacientes positivados. De acordo com a Semsa, não existem pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Existem 49 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 21 estão ocupados (43,86%).