Santarém registra 31 novos casos da covid-19

De acordo com a última atualização dos dados da covid-19 em Santarém, no Oeste do Pará, divulgado na noite desta quarta-feira (15) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 31 novos casos positivos da doença foram confirmados no município, ainda segundo o boletim, não foram registradas mortes em decorrência da doença, mas há um óbito sendo investigado, 316 pacientes estão em isolamento clínico-hospitalar, ou domiciliar.

Santarém já confirmou 20.852 casos da doença, 19.443 pessoas recuperadas e 1.093 mortes, 52 casos estão em análise e 373 seguem sendo acompanhados pelas equipes de monitoramento. O número de pessoas que passaram pelo monitoramento da Semsa e já estão recuperadas é de 97.458.

Santarem dispõe de 168 leitos no total. Desses, 48 são de Unidade de Terapia Intensiva e 120 clínicos.