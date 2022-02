Santarém registra 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19

O último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa), divulgado na noite desta quinta-feira (24), revelou que o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), referência para atendimento de alta complexidade da Covid-19, está com a ocupação máxima de internações.

Ao todo, o HRBA disponibiliza 20 leitos exclusivos de UTI adultos para covid-19, dos quais todos estão ocupados com pessoas internadas com quadros confirmados e graves da doença. De acordo com o boletim, não há pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Com relação aos leitos clínicos no município, a Semsa informou que existem 46 leitos disponíveis exclusivos para o tratamento da Covid-19. Desse total, 22 estão ocupados (43,48%) com 19 casos positivos e 1 suspeito.

Após 11 dias sem registros de novos casos da covid-19 no município, a atualização desta quinta-feira acrescentou 131 novas pessoas com a doença, além de 3 óbitos que estão em investigação.

O boletim aponta que o número de pacientes em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar aumentou de 50 para 289 em apenas 24 horas.

Ocupação no Centro Especializado de Atendimento da covid-19

O Centro Especializado de Atendimento da covid-19, inaugurado no dia 3 de novembro de 2021 para retaguarda no atendimento de casos da doença, está com 5 paciente internados. Desse, 4 são clínicos e 1 de estabilização. A Unidade possui 20 leitos, sendo 16 clínicos e 4 de estabilização.