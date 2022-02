Santarém não registra novos casos de covid-19 há 4 dias

O boletim de atualização da covid-19 em Santarém, divulgado na noite de quinta (17), não registrou novos casos da doença no município, esse é o quarto dia consecutivo em que não há confirmação de novos casos da do covid-19 no boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). No entanto, os dados revelam que 4.055 mil pessoas estão em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar.

De acordo com a atualização, três óbitos com suspeita da doença estão sendo investigados. O município registrou um número de 38.334 casos confirmados. Desse total, 33.015 pessoas foram recuperadas e 1.264 evoluíram a óbitos.

Dos testes realizados para detecção da covid-19 em Santarém, 49.651 resultados deram negativos, 23 estão em análises, 1.266 monitorados e 125.035 monitorados já recuperados.

Mutirão de testagem confirmou mais de 6 mil casos da doença

Foi realizado um mutirão de testagem para identificar a covid-19 na população de Santarém, no período de 26 a 30 de janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, por meio de nota, que foram realizados durante o mutirão para testagem em massa da covid-19 no município, um total de 14.853 testes rápidos.

Desses, 6.126 testes deram positivos, representando 41% dos casos; 8.651 deram negativos, contabilizando 58,24% dos casos; e 27 deram inconclusivos, representando 0,18% dos casos.

Situação dos leitos para covid-19 no município

A rede Hospitalar de Santarém possui 20 leitos de UTI para adultos exclusivos para covid-19, dos quais 19 estão ocupados (95%) com pacientes positivados. Todos os pacientes estão no HRBA. De acordo com a Semsa, não existem pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Existem 50 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 21 estão ocupados (42%), todos com casos positivos.