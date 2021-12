Santarém e Monte Alegre vão receber repasse de 3,1 milhões para obras de saneamento básico

As cidades de Santarém e Monte Alegre, localizadas no oeste do Pará, vão receber um repasse financeiro para investir em obras de saneamento básico. O investimento foi autorizado nesta terça-feira (14) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Santarém receberá R$2.783,79,000 (dois milhões setecentos oitenta e três mil) e Monte Alegre ficará com o valor de R$296 mil reais.

Na cidade dos santarenos o recurso de R$ 2 milhões será usado para ampliação dos sistemas de abastecimento de água do Setor Nova República. E o valor de R$ 783,79 mil será destinado para o mesmo serviço no Distrito de Alter do Chão. Já em Monte Alegre, o repasse de R$ 296 mil vai custear o aumento da capacidade da rede de distribuição de água tratada.

No total, mais de 26 mil famílias serão beneficiadas e mais de 4 mil e seiscentos empregos serão gerados com a liberação desse recurso que totaliza R$3,1 milhão de reais.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destaca a importância de se investir, principalmente quanto ao cumprimento de uma das políticas públicas obrigatórias para a população.

“Nós sabemos o benefício que o tratamento de água, de esgotos, a canalização adequada dos córregos propicia às cidades. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para que não haja nenhuma interrupção do cronograma físico-financeiro dessas obras. Desde a nossa chegada aqui, por orientação do presidente, não tem faltado recursos e nós esperamos brevemente estar concluindo essas obras e que elas sirvam à população", destacou.

No total, o Governo Federal vai repassar mais de 150 milhões de reais para a continuidade de obras de saneamento básico no Distrito Federal e em 18 estados do País.