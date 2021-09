Santarém chega a 6 casos suspeitos de doença da “urina preta”

O sexto caso suspeito da Síndrome de Haff foi notificado nesta sexta-feira (24) em Santarém, no oeste do Pará. Trata-se de um homem de 54 anos, vindo da comunidade do Aritapera, com sintomas da doença vulgarmente chamada de "urina preta".

Em nota a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 h de Santarém, informou que a paciente chegou com quadro estável, apresentando urina na cor escura, dores muscular e dor abdominal. O paciente foi avaliado pelo médico plantonista, que solicitou exames laboratoriais e transferência para o Hospital Municipal de Santarém, onde ficará aos cuidados da equipe de infectologia.

O Núcleo de epidemiologia do Hospital já acionou os órgãos do município e do Estado. A vigilância epidemiológica do município vai fazer a investigação do caso e acompanhar o resultado do exame.